Denkmalschutz Sanierung mit juristischem Nachspiel in Schönebeck: Eigentümer bekommen Ärger wegen blauer Farbe

Die Eröffnung ist erst in ein paar Monaten und bis dato ist noch einiges zu tun und weitere Arbeit kommt auf die beiden neuen Besitzer zu. Der blaue Anstrich eines sanierten Altbaus in Schönebeck ist nicht unbemerkt geblieben und ein Brief ging raus. Wie es jetzt weitergeht.