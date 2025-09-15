Mehr als 30 Reiter treten bei dem traditionellen Wettbewerb, dem Ringreiten, gegeneinander an. Dabei dominierten die weiblichen Teilnehmer. Doch zuerst trat die Kutschfahrer auf einem extra angelegten Parcours gegeneinander an.

Auf der Hegerinsel messen sich Ross, Reiter und Kutschen

Hier befestigt Elisabeth Heyer die Siegerschleife am Pferd von Markus Löbert, der das Hindernisfahren der Kutschen am Vormittag gewann.

Calbe. - Mit großem Aufwand haben die Reiter in Calbe in den Tagen vor dem Wochenende ihren Reitplatz vorbereitet. Hindernisfahrten mit der Kutsche sowie das klassische Ringreiten stand auf dem Programm. Doch der Auftakt verlief etwas enttäuschend.