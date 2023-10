Die barocken Leinwandbilder in der St. Johanniskirche in Bad Salzelmen sind etwas besonderes - da sind sich der Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen und das Landesamt für Denkmalpflege einig. Doch wie soll der lokale Schatz restauriert werden?

Diese kunstvollen Leinwandbilder schmücken die sogenannte Tapetenloge in der St. Johanniskirche in Bad Salzelmen. Das Landesamt für Denkmalpflege und der Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen wollen den barocken Schatz erhalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Salzelmen. - Ranken, Landschaften, Gebäude und weitere Ornamente zieren die barocken Leinwandbilder in der St. Johanniskirche in Bad Salzelmen. Erst Anfang des Jahres ist der Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen – mehr oder weniger zufällig – durch einen Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes darauf aufmerksam gemacht worden, dass die sogenannte Tapetenloge ein kleiner Schatz, eine Rarität ist. Nun, nach einer genaueren Untersuchung der kunstvollen Leinwandbilder, gibt es weitere Erkenntnisse und einen groben Fahrplan darüber, was mit der Loge geschehen soll.