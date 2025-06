Im Mai waren mehr als 100 Storcheneier in den Nestern des Altkreises Kalbe gezählt worden. Doch die geplante Beringung der Jungtiere ist nun abgeblasen. Warum?

Kalbe - Im Altkreis Kalbe, wo seit 1980 regelmäßig Beringungen der Weißstörche stattfinden, werden in diesem Jahr keine Jungtiere erfasst. Und das, obwohl die Naturschützer bereits in den Startlöchern standen. Die Beringung sollte am 14. Juni erfolgen. Doch daraus wird nun nichts.