Bahnstation Calbe Stadt im Fokus - Nahverkehr soll ausgebaut werden

Calbe Stadt im Fokus - Nahverkehr soll ausgebaut werden

Mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes am Bahnhof Ost soll den Bürgern der Umstieg auf die Bahn schmackhaft gemacht werden. Doch es gibt noch zwei weitere Bahnhöfe in der Saalestadt. Was wird aus ihnen?