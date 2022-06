Balsam für die Sportlerseele: Eickendorfer Vereine feiern großes Heimat- und Sportfest

Zum ersten Volleyball-Turnier spielten 18 Teams und 12 Einzelteilnehmer ? hier treten Rika und Romy aus Eickendorf gerade gegen Luisa und Nika vom USV Halle an.

Eickendorf - „Es ist immer was los in Eickendorf“, meint Bärbel Ede. Die Calbenserin kommt jedes Jahr zum Heimat- und Sportfest im Bördesportpark Eickendorf. In diesem Jahr hat sie gemeinsam mit ihrer Tochter Kristina sogar einen eigenen Stand auf dem Flohmarkt, wo die beiden Bastelzeug, Deko und Kindersachen verkaufen.