Barby: 30. Elbe-Saale-Camp endet mit Hoffnung auf „Notrettung“ der Schöpfung

Am Sonnabend endete das 30. Elbe-Saale-Camp der Fluss- und Naturschützer am Ufer der Elbe bei Barby. Nach alter Tradition stand beim Abschlussfest die Kultur im Vordergrund.

Pfarrerin Christina Weigel aus Saalfeld hielt die Andacht im Camp. In ihrer Barby-Zeit zählte sie zu den Aktivistinnen.

Barby - „Wir haben uns als Mitglieder der Jungen Gemeinde geschworen, alles zu tun, um in der Elbe baden zu können, wenn wir mal 80 Jahre alt sind“, sagte die 1971 in Meißen geborene Pastorin Christina Weigel. Was damals noch ein beinahe illusorisches Ziel war, ist seit einigen Jahren möglich.