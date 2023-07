Bei der Sanierung eines Hauses in der Barbyer Weinbergsiedlung stießen die Besitzer auf eine Überraschung: Im Mauerwerk befand sich eine Zigarrenschachtel aus Blech, in der eine Botschaft vom Juni 1934 für die Nachwelt erhalten blieb.

Barby - Bei der Sanierung ihres Elternhauses staunte Nancy Matz nicht schlecht: Bei Trockenlegung des Fundamentes kam eine Zigarrenkiste aus Blech zum Vorschein. Darin befanden sich zwei Papiere, die beim Bau des Hauses 1934 vermauert wurden. Eine Doppelseite der „Barbyer Zeitung“ berichtet aktuell vom „Richtfest in der Kleinsiedlung Weinbergsweg“.

„Familie Rehse, die voriges Jahr den Anfang machte, wird nicht vereinsamt bleiben: 15 Siedlerfamilien gesellen sich zu ihr, und frohes Leben wird die Feldflur am Weinbergswege erfüllen“, schreibt das Blatt. Erwähnt wird neben Bürgermeister Metzig auch der Magdeburger Architekt Kurt Sabatzki von der Mitteldeutschen Heimstättengesellschaft, der die Planung übernahm. (Wenig später gelang Sabatzki der Umbau des mittelalterlichen Barbyer Rathauses zu einem modernen Verwaltungsgebäude.)

Paul Rummel vermauerte 1934 seinen „Bericht“ im Fundament des Hauses Nr. 27. Foto: Thomas Linßner

Die Siedler hatten ihr Richtfest schon eine Woche zuvor gefeiert. Die Stadtverwaltung wollte aber diese inoffizielle und feuchtfröhliche Feier durch einen offiziellen Festakt politisch nutzen.

Bürgermeister Friedrich Metzig würdigt die Umstände, lässt aber auch nationalsozialistische Propaganda folgen: „Meine lieben Volksgenossen! Meine lieben Siedler! Nach einer Statistik vom 1. August 1933 waren in Deutschland rund 80.000 Geisteskranke, Idioten und Epileptiker auf Kosten der Gemeinden, auf Kosten der Steuerzahler in öffentlichen Anstalten untergebracht. Wenn diese Mittel zum Bau von Siedlungshäusern aufgewendet worden wären, oder jetzt aufgewendet werden können, dann sähe es anders in unserem deutschen Vaterlande aus.“ Der „neue Staat“ wolle Eigenheime für Arbeiter schaffen und die „Erbgesundheitspflege“ fördern.

Bau der Weinbergsiedlung 1934. Einer dieser Arbeiter auf dem Foto wird auch Paul Rummel sein, der die Zigarrenkiste mit dem Zeitungsausschnitt und seinen Notizen im Grundstein einmauerte. Die Männer – überwiegend Arbeiter – waren damals glücklich, ein eigenes Haus zu bekommen. Repro: Thomas Linßner

Der Tenor von Bürgermeister Friedrich Metzigs Rede: Die Siedlung konnte erst durch das Wirken des Nationalsozialistischen Staates entstehen.

In diese Kerbe haut auch Paul Rummel (29), der zuvor mit seiner Familie in der B-Straße (heute Karl-Liebknecht-Straße) wohnte. Nach seinen Worten waren es „einige Volksgenossen und Arbeiter“ aus den Maizena-Werken, die bei der Stadtverwaltung den Wunsch kund taten, eine Siedlung zu bauen. Doch „das Großkapital“ habe die Finanzierung abgelehnt. Wie Paul Rummel schreibt, bewilligte der neue Staat 36000 Mark, die Stadt Barby stellte den Baugrund. Der Bauunternehmer Ernst Schmidt wurde mit der Ausführung beauftragt. Unterstützt wurde er von den Siedlern, die überwiegend Maizena-Beschäftigte oder Arbeitslose waren. Rummel spricht von 300 Stunden Eigenleistung.

Die Weinbergsiedlung am Rande von Barby ist heute eine begehrte Wohnadresse, weil der Kiessee direkt vor der Tür ist. Viele Häuser wurden saniert oder werden gegenwärtig neu errichtet. Foto: Thomas Linßner

Nach Fertigstellung der Häuser fand deren Verlosung statt. Damit wollte man sicherstellen, dass sich kein frisch gebackener Hausbesitzer benachteiligt fühlte. „Am 1. August 1934 ziehen wir in unser Heim ein“, schreibt Paul Rummel am Ende seines Berichtes.