Barby: Eierwerfen vom Pferd oder Traktor

Weil sich ein Tornitzer Ringreiter beleidigt fühlte, warf er mit rohen Eiern, die er beim Wettkampf in Schwarz gewonnen hatte. Damals nahmen an diesen Reiterwettkämpfen kaum mehr als 20 Personen teil. Arbeitspferde waren in den 1970er Jahren so gut wie verschwunden.

Illustration: Thomas Linßner