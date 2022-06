Barby sammelt für die Opfer der Flutkatastrophe

Mehrere Tausend Euro sind zusammengekommen. So groß ist die Betroffenheit in der Einheitsgemeinde.

Die Fluten richteten in Altenahr (Rheinland-Pfalz) ein Bild des Schreckens an. Dorthin sollen Spenden fließen.

Barby/Breitenhagen - Was für eine Resonanz! Gleich drei Spendenaktionen liefen in der Stadt für die Opfer der Flutkatastrophe in Westdeutschland. Dabei kamen weit über 10 000 Euro zusammen. Ein stolzes Ergebnis, wie die Verantwortlichen finden.