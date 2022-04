Barby: Sanierung der Bahnhofstraße wird immer wieder verschoben

Seit Monaten gefährdet diese mehrere Zentimeter tiefe Senkung in der Bahnhofstraße in Barby vor allem Radfahrer.

Barby - Die Bahnhofstraße ist in Sachen Fahrbahn- und Gehwegzustand in der Einheitsgemeinde Barby ein Dauersorgenkind. Zwischen den Einmündungen Magdeburger Tor und Froschvilla leben vor allem Radfahrer gefährlich. Seit Monaten senkt sich an einer Stelle die Fahrbahn ab, so dass Radfahrern nichts weiter übrig bleibt, als einen Schlenker auf die andere Fahrbahnseite zu machen. Es sind bereits mehrere Zentimeter Niveau-Unterschied zur übrigen Fahrbahn.