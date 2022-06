Infrastruktur Barby und Calbe: „Fährmann, hol über“ – wie lange noch?

Die Fähren an der Elbe vom Barbyer ins Zerbster Gebiet hinüber und an der Saale bei Große Rosenburg und Calbe sind wichtige Verkehrsverbindungen. Sie aufrecht zu erhalten ist finanziell und personell für die Kommunen eine schwere Last. Könnte ein anderes Modell helfen, die Fähren zu sichern?