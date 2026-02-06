weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Geschichten von damals Barbyer Wok-Pioniere

Siebenjährige Jungen aus Barby waren ihrer Zeit weit voraus, als sie einen alten Waschkessel zum Rodelgerät umfunktionierten.

Von Thomas Linßner Aktualisiert: 06.02.2026, 16:02
Diese Zeichnung stammt von 1986. Ein Vater ist von den Winterspielen der Kinder am Barbyer Colphus so angetan, dass er auch rodelte.
Diese Zeichnung stammt von 1986. Ein Vater ist von den Winterspielen der Kinder am Barbyer Colphus so angetan, dass er auch rodelte. Thomas Linßner

Barby. - Manchmal wiederholen sich Ereignisse, wenn man auf der „Festplatte Gehirn“ Bilder der Vergangenheit abruft. Dafür lieferten vor wenigen Tagen die Schwestern Mia und Zoe die Vorlage, die in der Barbyer Karl-Liebknecht-Straße wohnen und mit ihrem Papa nur wenige Meter von ihrem Wohnhaus entfernt rodeln waren.