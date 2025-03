Die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft feiert Richtfest für ihre beiden Neubauten in der Karl-Marx-Straße. Hier entsteht im kommenden halben Jahr hochwertiger Wohnraum.

Nach Richtfest: In Calbe entsteht neuer Wohnraum in Stadtvillen

Ralf Dahlke, der Leiter der Technik bei der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft schlägt hier einen der letzten Nägel in den Dachstuhl. Daneben steht Bürgermeister Sven Hause.

Calbe. - Die neuen Stadtvillen in der Karl-Marx-Straße nehmen Gestalt an. Am Mittwoch lud die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft (CWG), ein Tochterunternehmen der Saalestadt, zum Richtfest. Dabei ist eine der beiden Stadtvillen bereits komplett eingedeckt.