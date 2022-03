Baustelle in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck (Elbe) wird noch länger bleiben

Schönebeck - Böse Zungen sprachen bei Bauwerken in der ehemaligen DDR von einer „sozialistischen Baustelle“. Ebenso böse Zungen könnten selbiges nun von den Arbeiten an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Schönebeck sagen. Mindestens bis Ende September ist die Wilhelm-Hellge-Straße an der Kreuzung mit der Garbsener Straße und am Malzmühlenfeld noch gesperrt. Warum eigentlich?