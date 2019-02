2018 nahmen neun Mannschaften am „Beach on Fire“ teil. Sieger war das Team der Feuerwehr Aschersleben, die sich bei hohen Temperaturen gegen die Konkurrenten durchsetzen konnten. Foto: Emily Engels

Organisatoren des "Beach on Fire" wollen auch 2019 wieder die Kameraden der Feuerwehren des Salzlandkreises in Barby schwitzen sehen.

Beach on Fire • Termin: 27. Juli 2019 • Anmeldung am Veranstaltungstag bis 9.30 Uhr • Beginn: 10 Uhr • Ort: Beachcenter des Sportverein Pädagogik Schönebeck im Kieswerk Barby • Anmeldungen per E-Mail an bof@feuerwehr-biere.de • Weitere Informationen unter: www.feuerwehr-biere.de/beach-on-fire • Facebook: Beach on Fire Barby

Biere/Barby/Schönebeck l Beachvolleyball und Feuerwehren – dass das zusammenpasst, haben die Organisatoren des „Beach on Fire“ 2018 erfolgreich bewiesen. Neun Mannschaften traten an einem heißen Julitag auf dem Gelände des Barbyer Beachcenters gegeneinander an. Nun geht die Veranstaltung am 27. Juli 2019 in die zweite Runde. Organisiert wird das Ganze von einem bunten Mix aus Feuerwehrkameraden, Sportlern und Rettungssanitätern. „Wir sind mehr oder weniger durch Zufall auf die Idee gekommen“, erzählt Madlen Habedank vom Sportverein (SV) Pädagogik Schönebeck, „der Salzlandkreis hatte ein Turnier für Vereine geplant, aber leider hatte sich dafür niemand angemeldet“. Kurzerhand beschlossen sie und Dustin Joo von der Feuerwehr Tischlerstraße in Schönebeck eine eigene Veranstaltung ins Leben zu rufen.

Gemeinsam mit Maik Habedank, Alexander Wierzbowski und Kim Ring von der Feuerwehr Biere kreierten sie „Beach on Fire“, ein Beachvolleyballturnier für ehrenamtliche BOS-Einheiten (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Dazu zählen Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, der Wasserwacht und vielen mehr.

Positive Rückmeldungen

„Das Event kam so gut an, dass wir natürlich weitermachen wollen“, freut sich Dustin Joo über das durchweg positive Feedback der Teilnehmer. Dieses Mal würde man aber noch mehr Zeit für die Vorbereitung einplanen. Neben einer Information auf der Homepage der Ortsfeuerwehr Biere gibt es auch bereits einen eigenen Facebook und Instagram-Auftritt. „So erreicht man heutzutage am besten eine breite Masse an Menschen“, erklärt Ortswehrleiter Alexander Wierzbowski. Außerdem wird bereits fleißig nach Sponsoren und Unterstützern gesucht. „Unsere Ideen für das Turnier und das Unterhaltungsprogramm sind grenzenlos, leider fehlt uns aber an der ein oder anderen Stelle noch das gewisse Kleingeld, um es umzusetzen“, erzählt Madlen Habedank.

Bilder Das Organisationsteam: (von links): Alexander Wierzbowski, Madlen Habedank, Maik Habedank, Kim Ring und Dustin Joo. Foto: Emily Engels



Dennoch könne man schon zusichern, dass es wieder eine Hüpfburg für die Kleinsten und musikalische Unterhaltung von DJ Peter geben wird. Auch die Drohnenflugschule aus Magdeburg ist wieder mit dabei. Nun hoffe man nur noch auf rege Teilnahme der BOS-Einheiten des Salzlandkreises und Umgebung. „Wir heißen alle interessierten Rettungskräfte willkommen, auch gern aus ganz Deutschland“, lädt Madlen Habedank alle Hobbysportler ein. Dafür müsse man kein Profispieler sein, versichert sie. „Bei uns steht vor allem die Kameradschaftspflege im Vordergrund“, freut sich Dustin Joo auf den Austausch mit anderen Einsatzkräften.

Jeder darf mitmachen

Gespielt wird am 27. Juli im Vierer-Mix. Es gelten die Hallenvolleyballregeln, obwohl auf Sand gespielt wird. Außerdem sei auch eine Spielerbörse möglich, falls nur ein oder zwei Spieler gestellt werden können. „Wir finden für jeden einen Platz“, ist sich Madlen Habedank sicher. Die sportliche Veranstaltung wird wieder im Beachcenter des SV Pädagogik Schönebeck am Kieswerk Barby stattfinden, das der Verein zur Verfügung stellt.