Biere/Eggersdorf. - Was für beide Vorsitzenden der Bogensportvereine im Bördeland klar ist: Der Sport soll zusammenführen. „Darum arbeiten wir auch gern zusammen“, erzählt Stefan Jacobs, der Vorsitzende der Schützengilde Hubertus. So liegt es auch nahe, dass er sofort dabei war, als Thomas Schürmann die Idee für ein Benefiz-Bogenschießen vorschlug. Das soll im neuen Jahr, am Sonntag, 5. Januar, von 10 bis 16 Uhr auf dem Bierer Talsberg-Parcours stattfinden. Nach dem Anschlag in Magdeburg sei es eine gute Möglichkeit, die Leute zusammen und ins Gespräch zu bringen, meint Jacobs. „Und alle Einnahmen sollen an die Opfer und Angehörigen gespendet werden“, sagt er weiter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.