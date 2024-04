Die Sorge um die Salzblume ist nur eine Sache. Auch andere Gebäude in unmittelbarer Nähe haben mit dem Taubenproblem zu kämpfen.

Die Tauben scheinen es in der Sonne unterhalb der Ernst-Thälmann-Brücke gemütlich zu haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Das Ding wurde, als es fertiggestellt wurde, Schrotthaufen genannt“, erinnert Manfred Rapp an die Salzblume. Die Sehenswürdigkeit wurde in den Jahren 1996/97 vom dänischen Künstler Anders Nyborg im Auftrage des Elbufer Förderverein entworfen. Die 25 Tonnen schwere Skulptur aus Eisen und Edelstahl ist später nach Plänen des Künstlers von der Metallbaufirma Henschel aus Tornitz gefertigt worden. Inzwischen hinterlassen Tauben oder genauer gesagt der Kot der Tiere Spuren an dem Metall.