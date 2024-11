Teils kräftige Windböen ließen in Schönebeck und Umgebung Bäume umstürzen und Äste abbrechen. Die Schönebecker Feuerwehr musste mehrfach ausrücken.

Ein umgestürzter Baum blockierte die Herderstraße in Schönebeck und beschädigte zudem drei Autos. Zudem registrierte die Feuerwehr weitere Sturmschäden in Schönebeck und den Ortsteilen.

Schönebeck. - Teils kräftige Winde riefen Mittwochnacht beziehungsweise am frühen Donnerstagmorgen auch die Feuerwehr Schönebeck auf den Plan. So rückten die Einsatzkräfte unter anderem zu einem Sturmeinsatz in die Herderstraße aus.