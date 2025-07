In der Polsterei und Raumausstattung Lutz Schmidt in Calbe kann man es sich seit Anfang des Jahres auch bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen. Małgorzata und Lutz Schmidt betreiben ein Cafe. Die gebürtige Polin und Ehefrau von Lutz erfüllte sich damit einen Lebenstraum.

Calbe. - Wer am Tisch 6 sitzt, fühlt sich ein bisschen wie in Italien. Oder Griechenland. Und vielleicht auch wie in Mallorca. Das suggeriert die Fototapete im Hintergrund. Dabei sitzt er in Calbe an der Saale im „Speichercafé“, wo es auch schön ist, aber malerisch auf andere Weise.