Landesbischof Friedrich Kramer ist seit 2022 Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Beim „Männerabendbrot“ der evangelischen Kirchengemeinde Barby sprach er über den Ukrainekrieg.

Bischof Friedrich Kramer in Barby: „Waffen können keinen Frieden schaffen“

Bischof Friedrich Kramer sprach beim „Männerabendbrot“ im Diakonat Barby über Krieg und Frieden. Zentrales Thema: Der Krieg in der Ukraine.

Barby. - „Wer sich aufrüstet, wird Krieg bekommen. Das beweisen Jahrtausende Menschheitsgeschichte.“ Der das sagt ist Pazifist. Nach dem Studium in Wittenberg war Friedrich Kramer Bausoldat bei der NVA. Also jemand, der sich seinem Staat nicht total verweigerte, aber den Dienst an der Waffe ablehnte. Dem heute 60-Jährigen kauft man ab, wenn er über Krieg und Frieden spricht.