Der Bläserchor aus Schönebeck ist zu Besuch in Welsleben. Das Ensemble bringt ein vielfältiges Repertoire zum Mitsingen und Summen mit.

Kreiskantor Carsten Miseler dirigiert den Posaunenchor aus Schönebeck in Welsleben.

Welsleben. - Was während der Corona-Zeit Pflicht war, ist zur sommerlichen Tradition geworden: Nachdem der Bläserchor aus Schönebeck immer draußen proben musste, wurde daraus eine Sommertour mit abwechslungsreichen Konzerten in mittlerweile 13 Orten. Im Bördeland konnten sich die Bürger aus Biere, Eggersdorf und Eickendorf über Konzerte freuen. Am heutigen Dienstag kommt das Ensemble nach Welsleben.