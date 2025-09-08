Calbes Bollenverein kann eine echte Landwirtin überzeugen, die neue Hoheit der Saalestadt zu werden. Die ehemalige Bollenkönigin Hannah bekommt eine besondere Ehre, die wohl in Deutschland einzigartig ist.

Hier schreitet Calbes neue Bollenkönigin zur ihrer Krönung. Die Hoheiten stehen Spalier und klatschen, als Sophie auf dem Marktplatz ankommt.

Calbe. - In den vergangenen Jahrzehnten waren wohl noch nie so viele Hoheiten wie beim jüngsten Bollenfest nach Calbe gereist. „Wir haben 37 Hoheiten hier“, freute sich mit Reiner Tischler der Vorsitzende des Bollenvereins. Die stetige Reiselust von Bollenkönigin Hannah hatte sich in den vergangenen beiden Jahren ausgezahlt. Die junge Studentin, die in einigen Jahren Grundschullehrerin sein will, hatte am Ehrenamt als Bollenkönigin sichtlich Freude.