Ein Schrottauto gammelt schon lange in Reddeber vor sich hin – inzwischen mit Moos auf dem Dach und GoogleMaps-Präsenz. Doch jetzt droht dem renitenten Falschparker das Aus.

Dieser Mercedes ist inzwischen zur Gefahr für spielende Kinder in Reddeber bei Wernigerode geworden, befürchten Einwohner.

Reddeber. - Ein uralter Mercedes-Benz rostet seit mehr als zehn Jahren mitten in Reddeber vor sich hin. Mittlerweile sind die Scheiben des Autos eingeschlagen. Bewohner des Wernigeröder Ortsteils befürchten eine Gefahr für spielende Kinder, die sich in das Wrack verirren könnten. „Die Behörden scheinen mit dem Fall überfordert zu sein, da das Fahrzeug auf einem privaten Grundstück verrottet“, sagt Christian Fischer.