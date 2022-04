Bördeland: Erstes ukrainisches Baby geboren

Eine vor dem Krieg geflüchtete Familie wurde in Biere aufgenommen. Wie ist es der Mutter, die hier schwanger ankam, ergangen?

Helferin Ursula Weck und Bürgermeister Bernd Nimmich (SPD) mit der ukrainischen Familie in Biere.

Biere - Die bis vor kurzem schwangere Ukrainerin Oksana Petrenko und ihre beiden Söhne Maksim und Nazar zählen zu den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine, die im Salzlandkreis ankamen. In der Gemeinde Bördeland fühlt sich die Familie gut aufgenommen. Zurückgelassen hat Oksana den Vater der Kinder und ihren 20-jährigen Sohn, der das Land nicht verlassen und am Ukrainischen Krieg teilnehmen muss. Seinen Namen möchte sie nicht nennen. Und weiter darüber reden auch nicht. Mit dem Vater stehe Oksana Petrenko regelmäßig in Kontakt.