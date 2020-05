In Schönebeck drang am Montagmittag dichter Qualm aus einer Wohnung in der Garbsener Straße. Foto: Paul Schulz

In einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck hat es in einer Wohnung gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Schönebeck (pc/dt) l Die Feuerwehr ist am Montagmittag mit 25 Feuerwherleuten zu einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Garbsener Straße in Schönebeck ausgerückt. In der Wohnung zweier Senioren im Alter von 76 Jahren war ein Feuer ausgebrochen. Während des Einsatzes rückten auch Trupps mit Atemschutzgeräten vor. Der Rettungstrupp konnte den Bewohner, der sich noch in der Wohnung befand, mithilfe einer Atemschutzhaube aus der Wohnung retten. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr evakuierte vorsichtshalber das Gebäude. Wie Einsatzleiter Daniel Schürmann berichtet, handelte es sich um einen Wohnungsvollbrand, der wahrscheinlich in der Küche der Wohung seinen Ursprung hatte. Die Wohnungseinrichtung wurde beschädigt, der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.

