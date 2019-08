Bei einem Brand ist die Laube in einer Kleingartenanlage in Schönebeck-Felgeleben zerstört worden . Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Bianca Oldekamp arbeitet seit Juni 2019 als Redakteurin in der Schönebecker Lokalredaktion der Volksstimme. Zuvor war sie Volontärin in Magdeburg und als Redakteurin am Newsdesk tätig. Vor ihrer Zeit bei der Volksstimme studierte sie Linguistik in Paderborn und war dort unter anderem beim Westfälischen Volksblatt als freie Mitarbeiterin tätig. bianca.oldekamp@volksstimme.de ›

Felgeleben l Es war ein lauter Knall, der Stephan Schimmer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus dem Schlaf riss. „Zuerst dachte ich an ein Feuerwerk“, berichtet der Schönebecker am Freitagmorgen, „doch als ich dann aus dem Fenster geschaut habe, konnte ich die Flammen schon sehen.“

Eine Gartenlaube der Kleingartensparte „Gartenverein Wochenend e. V.“ brannte lichterloh. „Die Flammen waren meterhoch“, berichtet Stephan Schimmer, der gegenüber der Gartensparte in der Straße „An der Füllkuhle“ wohnt. Er war es, der die Leitstelle von dem Brand in Kenntnis setzte.

Nachbarn öffnen Tore

Im Gegensatz zu den Besitzern der Laube übernachteten andere Gartenfreunde in der Anlage und öffneten die sonst verschlossenen Tore beim Eintreffen der Feuerwehr.

„Als wir am Einsatzort eingetroffen sind, stand die Laube bereits in Vollbrand“, berichtet der kommissarische Stadtwehrleiter Daniel Schürmann. Bei der Laube handelte es sich um Holzkonstrukt aus DDR-Zeiten mit einem Dach aus Wellblechplatten.

Daniel Schürmann vermutet: „Der Knall, den der Anwohner gehört hat, stammt vermutlich von den Dachplatten. Das klingt dann wie eine explodierende Propangasflasche.“ Eine solche hätten die Kameraden zwar gefunden, doch war diese unbeschädigt.

Auto parkt auf Hydrant

Ausgerückt waren die Stadtteilfeuerwehren Felgeleben und Bad Salzelmen mit insgesamt 24 Kameraden. Gelöscht wurde mit Wasser aus einem nahe gelegen Hydranten. Problem dabei: Ein Auto stand fast auf dem Hydranten „Wir sind gerade so an den Hydranten ran gekommen“, berichtet Daniel Schürmann. „In solchen Situationen wünsche ich mir dann Standhydranten wie in Amerika“, sagt der Stadtwehrleiter.

Gegen drei Uhr am frühen Freitagmorgen waren die Löscharbeiten schließlich abgeschlossen. Dem Paar, dem die Laube aus DDR-Zeiten gehört, entstand ein geschätzter Schaden von 10 000 Euro. Ihr Gartenfreund Siegfried Schulze berichtet: „Wir haben uns erst gestern Abend gesehen und noch eine Weil unterhalten als wir gegen sieben heimfahren wollten. Es trifft einfach immer die Falschen.“

Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen wurden, weshalb der gesamte Garten beschlagnahmt wurde.