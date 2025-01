Die Bürgerstiftung Salzland hat mit dem Verkauf von Adventskalendern über 2000 Euro eingenommen, die nun der Kinder- und Jugendarbeit in Schönebeck zugute kommen sollen.

Bürgerstiftung Salzland: Erfolgreiche Kalenderaktion in Schönebeck

Dieses Bild der Spatzengruppe der Kita „Kinderoase“ in Schönebeck zierte den Adventskalender der Bürgerstiftung Salzland.

Schönebeck. - Weihnachten ist nun schon ein paar Wochen her. Es ist also Zeit, um bei der Bürgerstiftung Salzland ein Resümee zu ziehen, wie die Adventskalenderaktion angekommen ist. Die Volksstimme hat dazu mit Lisette Zanke, der stellvertretenden Vorsitzenden der Bürgerstiftung, gesprochen. Und Zankes Fazit fällt positiv aus: „Wir haben 1551 Kalender verkauft – das sind etwa 370 mehr als im Jahr zuvor. Der Reinerlös beläuft sich auf rund 2.200 Euro“, teilt Lisette Zanke mit. Was soll mit dem Geld passieren?