Sicherheitsmaßnahmen in den Bussen der KVG. Foto: Tebel

Wegen den Folgen des Coronavirus ändert sich der Busfahrplan im Salzlandkreis: Die KVG stellt auf Ferien um.

Schönebeck/Bernburg (dt) l Die KVG Salzland stellt anlässlich der aktuellen Schulschließungen ihren Fahrplan um. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Bernburg mitteilt, fahren alle Busse auf den Linien der KVG Salzland ab Montag, 23. März 2020, montags bis freitags, bis auf weiteres nach den Fahrplänen, die auch an Ferientagen gelten. Der Verkehrsverbund marego fährt bereits nach diesem Plan.

Der Ferienfahrplan kann hier im Internet oder an den Fahrplanheften der Bushaltestellen eingesehen werden.

Nochmal zur Erinnerung: auch in den Bussen werden derzeit Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Fahrgäste dürfen nur in den hinteren Buseingang einsteigen, zudem sind die vorderern Sitzreihen gesperrt, um den Fahrer vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Fahrkarten werden derzeit auch nicht durch den Busfahrer ausgegeben.