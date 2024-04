Die Stadt Calbe stellt den Entwurf des Lärmaktionsplanes vor. Doch das Interesse an der Arbeit ist selbst bei den betroffenen Anwohnern inzwischen gering – es gibt große Zweifel am Sinn und Nutzen des Planes und an den Daten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Der Ingenieur Stefan Müller war eigens aus Berlin angereist, um den Calbensern die Inhalte des neuen Lärmaktionsplanes zu erläutern. Das Interesse in der Bürgerschaft an dem Thema scheint sich allerdings erschöpft zu haben. Besuchten vor Jahren noch viele betroffene Anwohner eine Einwohnerversammlung in der Hegersporthalle, kamen am Montag gerade einmal fünf Anwohner, um sich direkt beim Planer über den Lärmaktionsplan zu informieren.