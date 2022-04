Calbe: Einspruch im Satdtrat wieder abgelehnt

Calbe - Die Calbenser Stadträte haben sich am Donnerstag (23.09.2021) erneut mit der Bürgermeisterwahl vom 6. Juni 2021 beschäftigt. Offenbar war im Rahmen der von Bewerber Klaus Kirchleitner eingereichten Klage vor dem Magdeburger Verwaltungsgericht in der Stadtverwaltung aufgefallen, dass die Vorschriften zur Vorbereitung der Stadtratssitzung am 1. Juli 2021 nicht formal korrekt eingehalten worden sind. So schreibt die Hauptsatzung vor, dass die Stadtratssitzungen mit den entsprechenden Inhalten im Amtsblatt der Kommune veröffentlicht werden müssen.