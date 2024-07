Das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum in der Lessingstraße in Calbe ist Anlaufpunkt für Ferienkinder. Sie erleben hier abwechslungsreiche Tage.

Lucia, Mia, Elli und Finn zeigen ihre dekorierten und bemalten Vogelhäuser gern in die Kamera. Sie besuchen in der Woche beinahe täglich die Einrichtung in der Lessingstraße in Calbe.

Calbe. - Das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum des SOS-Kinderdorfs Sachsen-Anhalt in der Lessingstraße ist in den Ferien ein gern besuchter Ort von zahlreichen Kindern. Dabei kommen die Mädchen und Jungen nicht nur in den Ferien in die offene Einrichtung. Auch während der Schulzeit ist das SOS-Kinderdorf in der Neuen Wohnstadt ein Anlaufpunkt.