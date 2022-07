Calbe: Flüchtlinge aus dem Ukrainekrieg und ihre erste Schritte in der neuen Gemeinde

Calbe - „Nach dem ersten Beitrag in der Volksstimme über Swetlana und Viktor hat es viele Hilfsangebote gegeben“, schildert Maria Mittelstrass, die zusammen mit ihrer Mutter Olga den Flüchtlingen aus der Ukraine hilft. Das ukrainische Ehepaar hat ihr Haus in der Nähe von Kiew verloren. Nur mit einigen Sachen und Habseligkeiten kamen sie in Calbe an und stießen hier durch Zufall auf Familie Mittelstrass. Mutter Olga und Tochter Maria sind vor mehr als 20 Jahren aus Sankt Petersburg ausgewandert und können sich gut mit den Flüchtlingen verständigen und helfen ihnen täglich. Was genau tun Mutter und Tochter?