Tourismus Calbe: Fortsetzung der Diskussion um die „Judensau“ an der Stephanikirche

Die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt setzte die Debatte über die „Judensau“ an der Stephanikirche in Calbe fort. In dieser Woche kamen Christen und Juden zu Wort. Welche Position die Religionen zur Chimäre an der Kirche haben.