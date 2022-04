Calbe: Neue Ladestation ist bereits online

Calbe - Die noch im Jahr 2021 von der Stadt Calbe errichtete Ladestation für E-Bikes auf dem Marktplatz findet sich schon auf der Internetseite des Saaleradweges. Obwohl noch gut vier Monate Zeit sind, bevor die ersten Langstreckenradler wieder auf der Strecke sind, arbeitet die Kommune jetzt schon daran, dass sich die Radfahrer in der Stadt wohlfühlen und wohl in besserer Erinnerung behalten, als dies in der Vergangenheit der Fall war.