Calbe: Neues Glasfasernetz dank Hamburger Telekommunikationsunternehmen

Die Stadt Calbe hat mit der Deutschen GigaNetz GmbH in Hamburg einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Er sieht den Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der gesamten Stadt einschließlich der Ortsteile vor.

Bürgermeister Sven Hause und der Regionalleiter Ost der Deutschen GigaNetz GmbH, Stefan Hess, verkündeten die Zusammenarbeit in Calbe.

Calbe - Die Stadt Calbe hat sich bereits seit mehreren Jahren das Ziel gestellt, in der gesamten Gemarkung ein Glasfasernetz aufzubauen. Mit der Kooperationsvereinbarung der Kommune mit der Deutschen GigaNetz GmbH, die der Stadtrat auf Vorschlag von Bürgermeister Sven Hause einstimmig beschlossen hat, rückt dieses Ziel nun in greifbare Nähe. Das Telekommunikationsunternehmen aus Hamburg hatte sich als geeigneter Partner für ein Glasfasernetz in der Saalestadt erwiesen.