Calbe: Stadtrat stimmt für Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz - Saalestadt bekommt nun überall Glasfaser

Die ganze Saalestadt bekommt in Zukunft Glasfaser. Der Stadtrat stimmte für den Abschluss einer Kooperation mit einem Unternehmen. Es wird die gesamte Stadt nun selbst erschließen mit den schnellsten Leitungen die es momentan gibt, wenn genug Haushalte mitziehen.

Glasfaser, dünner als ein menschliches Haar, soll bald jeden Haushalt in Calbe erreichen. Dazu schließt die Stadt einen Kooperationsvertrag.

Calbe - Einstimmig beschlossen die Stadträte in der vergangenen Woche ein neues Kapitel in der Breitbandanbindung der Kleinstadt in der Zukunft.