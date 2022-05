Calbe: Unternehmer will mit Bootsverleih den Tourismus fördern

Calbe - In diesem Sommer sollen die Calbenser oder auch Besucher der Stadt die Kleinstadt auch vom Wasser aus erleben dürfen. Dirk Ginsberg, der im vergangenen Jahr einen Bootssteg vor der Stadt gebaut hat, will einen Bootsverleih eröffnen und so auch etwas für den Tourismus machen, kündigt er an. Auf seinen kleinen Booten sollen die Nutzer grillen können und dabei die Landschaft genießen, hat er konkrete Vorstellungen. Zwar gibt es in Calbe einige Steganlagen in der Saale. Doch nicht jeder Einwohner hat ein Boot und will seine Stadt vielleicht auch mal vom Wasser erleben oder einige Kilometer auf der Saale stromaufwärts fahren. Was soll sich verändern?