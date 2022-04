Calbe: Vor 70 Jahren floss erstmals glühendes Eisen

Calbe - Am 15. Oktober 2021 vor sieben Jahrzehnten wurde die Kleinstadt an der Saale mit dem ersten Abstich aus dem Niederschachtofen zu einer Eisenstadt. In Rekordzeit wurde die Saalestadt, die bislang vor allem in der früheren Vergangenheit ein Zentrum der Tuchmacher war, zu einem wichtigen Produktionsort für Eisen.