Corona: Demo zieht von Schönebecks Markt durch Friedrichstraße

Schönebeck (vs) - Da war ganz schön was los! Am Montag (13.12.21) zogen wie in den Wochen zuvor etliche Menschen vom Marktplatz aus entlang der Friedrichstraße. Die Demonstration wurde nicht angemeldet und hätte eigentlich aufgelöst werden müssen. Doch die Polizei schritt nicht ein. Das hat Gründe.