Corona im Salzland: Wie viel impfen Ärzte in Schönebeck und Staßfurt?

Enrico Joo: Jede Impfung zählt!

Schönebeck/Staßfurt - Das Virus beschäftigt unseren Alltag mindestens genauso stark wie im Winter 2020. Es gibt nur einen Weg, wie wir aus dieser Endlosschleife mit neuen Einschränkungen herauskommen: Impfen, impfen, impfen. So schnell und so breit wie möglich. Die Impfquote ist im Salzlandkreis noch immer viel zu gering. Natürlich braucht es auch Gespräche, die die Angst vor einer harmlosen Spritze nehmen. Aber die Impfkampagnen wiederholen sich. Übrig bleiben notorische Impfverweigerer, die sich nie überzeugen lassen werden. Obwohl es doch in der Mehrzahl Ungeimpfte sind, die auf den Intensivstationen liegen. Es braucht jetzt eine Impfpflicht. Am besten schon heute.

Andre Schneider: Impfen mit Bedacht und Augenmaß

Impfen ist wichtig und das wirksamste Mittel im Kampf gegen das Virus. Aber jetzt auf Teufel komm raus alle Menschen zur Spritztour zur bewegen, kann nicht das Allheilmittel sein. Das hat Gründe: Wer jetzt unbedingt eine Impfung möchte, setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um an den begehrten Stoff zu kommen. Notorische Impfgegner und Coronaleugner bringt nicht einmal eine Impfpflicht an die Nadel. Statt groß aufgelegter Kampagnen und utopischer Ziele sollte viel mehr Arbeit in Aufklärung gesteckt werden. Diese könnte schon in der Schule beginnen. Hier sitzen die Impfwilligen der Zukunft. Schließlich wird uns das Virus noch lange begleiten. Daher gilt jetzt: Mit Bedacht und Augenmaß.