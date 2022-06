Corona: Schulkinder bei Schönebeck trifft Isolation am härtesten

Auch in der Schule in Großmühlingen bei Schönebeck gilt seit kurzem eine Maskenpflicht. Einige Schüler finden das Masketragen neben dem täglichen testen zwar nervig, aber es halten sich dennoch alle an die Vorgaben.

Distanzunterricht, Maskenpflicht, Infektionsherde: Die Schulen standen während der Corona-Krise ganz besonders im Mittelpunkt. Doch was hat die Pandemie eigentlich mit den betroffenen Personen gemacht? Helga Frenzel, Schuldirektorin der Grundschule Großmühlingen erklärt im Interview, welche Maßnahmen die schlimmsten für die Schüler waren ob sie inzwischen besser mit der Situation zurecht kommen als zu Beginn der Pandemie. Seit kurzem wird auch in Großmühlingen die Maskenpflicht im Unterricht umgesetzt. In der „Ludwig-Schneider“ Schule in Schönebeck hatte sich die Direktorin darüber hinweg gesetzt.