Corona: Start der Saison im Freibad im Heger in Calbe (Saale) wieder offen

Das Drehkreuz zum Freibad in Calbe (Saale) steht zurzeit still.

Calbe/Saale (thf)

Die Freibäder dürften auch diesem Jahr wieder deutlich später für die Bürger öffnen. Die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie deutet darauf hin, dass in den kommenden Wochen kaum damit zu rechnen ist, dass eine Kommune im Land die Badesaison eröffnet. Damit wiederholt sich die Situation des vergangenen Jahres. Auch damals mussten die Kommune mit dem Start warten, einen Hygieneplan entwerfen. Vorbereitet auf die kommende Freibadsaison sei die Stadtverwaltung, hatte Bürgermeister Sven Hause bei einer der vergangenen Sitzungen des Stadtrates bereits erklärt. Mit der entsprechend nötigen Vorlaufzeit, um das Bad vorzubereiten, könne die Einrichtung geöffnet werden. Aktuell dürfte das verlangen nach einem Bad unter freiem Himmel wegen des wechselhaften und kühlen Wetters kaum viele Freunde finden. Dennoch kann die Situation im Mai schon ganz anders aussehen.

Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes

Mit der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes gibt es aktuell allerdings kaum Hoffnung, dass die Freibäder in den kommenden Wochen öffnen. Eingeschränkt ist zudem der Sportbereich. Erwachsene Sportler dürfen sich noch allein betätigen. In der Gruppe ist dies vor allem Kindern noch erlaubt.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Freibad im Heger auf die geänderte Situation eingestellt. So gab es eine Besucherobergrenze für die neue Freizeiteinrichtung. Allerdings kam das Freibad auch an den wärmsten Tagen hier nicht an die maximale Auslastung heran. Von Vorteil erwies sich dabei das großzügig bemessene Außengelände des Freibades. Hier haben sehr viele Menschen Platz und können die Mindestabstände einhalten.

Benutzerzahlen nicht ganz erreicht

Die Corona-Pandemie sorgte zudem mit dem Wetter im vergangenen Jahr dafür, dass die von der Verwaltung angepeilten Benutzerzahlen nicht ganz erreicht wurden. Das dürfte sich auch im dritten Jahr seit der Eröffnung des neu errichteten Freibades wiederholen. Interessant sind die Zahlen unter anderem für den Stadtrat. Die Volksvertreter wollen dabei vor allem wissen, mit welchen Kosten sie für den Etat der Stadt rechnen müssen.

Allerdings zeigte sich nicht nur die Corona-Pandemie als Ursache für die reduzierte Zahl von Besuchern. Auch die Witterung spielte nicht so mit wie im Jahr zuvor. Neben warmen Wochen gab es auch sehr kühle und regnerische Tage. Das Bad schloss dann früher oder öffnet gar nicht erst, weil kaum mit Besuchern zu rechnen war. Das kann sich auch in diesem Jahr wiederholen. Bislang hat sich der Frühling vor allem ebenso von seiner wechselhaften und vor allem kalten Seite gezeigt. Ob sich das in den kommenden Wochen fortsetzt, weiß niemand.