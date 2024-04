Der erste Christopher Street Day des Jahres in Sachsen-Anhalt findet erneut in Schönebeck statt. Doch aufgrund der Ereignisse vor einem Jahr wird einiges anders ablaufen.

CSD in Schönebeck - zum vierten Mal geht es an der Elbe bunt zu - mit dabei die Polizei

Schönebeck. - Der Christopher Street Day (CSD) ist bunt, knallig, ein wenig schrill und nicht jedermanns Sache. Auch in diesem Jahr wird der Auftakt für Sachsen-Anhalt in Schönebeck zelebriert. Am 27. April wird unter dem Motto „selbstbestimmt und selbstbewusst vereint“ für eine offene und bunte Gesellschaft demonstriert. Wie wichtig diese Offenheit ist, zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit.