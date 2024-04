Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Es ist schon etwas kurios, dass das Abbiegen vom Netto-Markt auf die Magdeburger Straße lediglich in eine Richtung möglich ist. Wer also von dem Parkplatz nach links abbiegen will, muss entweder quer über den Parkplatz auf den Blauen Steinweg fahren, über die Leipziger Straße fahren oder sich verkehrswidrig verhalten. Denn an der Einmündung zur Magdeburger Straße gilt: Man darf nur nach rechts abbiegen.