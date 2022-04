Das halten Schönebecker Ärzte von E-Rezept und elektronischen Krankenschein

Das Gesundheitswesen soll 2022 einen Digitalisierungsschub erfahren. Doch bei der Umsetzung von E-Rezept und elektronischer Krankschreibung hapert es noch - auch in Schönebeck.

Rezepte für Medikamente und auch der Krankenschein sollen ab dem Jahr 2022 digital werden. Doch es sind längst noch nicht alle Akteuere dafür bereit. Wie beweten Ärzte aus dem Salzlandkreis E-Rezept und Co.?

Schönebeck/Staßfurt - Rezepte für Medikamente sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – also der sogenannte Krankenschein – sollen 2022 modernisiert und digitalisiert werden. Man nehme also den Buchstaben „E“ und platziere ihn davor und fertig sind „E-Rezept“ und „eAU“ (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). Doch so einfach wie sich die Begriffe anpassen lassen, geht der tatsächliche Wandel im Gesundheitswesen nicht vonstatten.