Weil die Kellerräume der Rosenburgruine aus Sicherheitsgründen gesperrt sind, fand am Sonnabend das weihnachtliche Treiben „Open Air“ oder in den Museumsräumen statt. Dennoch kamen viele Besucher.

Weil die gemütlichen Kellergewölbe gesperrt sind, fand der Klein Rosenburger Weihnachtsmarkt in und vor dem Museum statt.

Klein Rosenburg. - So kann es gehen, wenn man modetechnisch nicht auf der Höhe ist. Die Geschichte dazu: Absoluter Streichel-Star der Burgweihnacht ist ein Mini-Pony, das nicht größer als ein Bernhardiner ist. Die Kinder haben das geduldige Tier umringt, um es mit Hingabe zu krabbeln. „Das gehört dem Mann da oben in der Engelbert-Strauss-Hose“, sagt Streichler Oscar. „Dem was?“, will der Fotograf wissen.