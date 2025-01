Der Spaß, die Bewegung, aber auch Koordination sind beim Sportspaßfest des Hortes „Tintenklecks“ entscheidend. In diesem Fall geht nur nach gemeinsamer Absprache der Ball in die Luft.

Schönebeck. - Die Karl-Liebknecht-Grundschule an der Pestalozzistraße steht still und verlassen da. In der Ferienzeit ist das auch wenig überraschend. Doch in der Turnhalle auf dem Hof der Schule ist einiges zu hören. Wer gestern zwischen 10 und 11 Uhr dort gewesen ist, konnte viele Kinderstimmen und eine Menge Kinderlachen, welches aus der Halle auf den Hof drang, vernehmen. Der Grund dafür ist das Sportspaßfest des Hortes „Tintenklecks“.