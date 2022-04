Ärgernis Defekte Leitung: Mieter in Schönebeck leiden unter Gestank

Mehr als drei Wochen sorgen undichte Leitungen für Ärger in einem Wohnhaus-Keller in Schönebeck. Wasser steht in den Gängen, es stinkt nach Fäkalien. Die SWB reagiert nun und will das Problem zeitnah beheben.