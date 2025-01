Das Bundesprogramm Demokratie Leben geht für Barby, Bördeland und Calbe weiter. Eines ändert sich aber: Calbe gibt die Führungsposition jetzt auf. Die Nachbargemeinde Bördeland soll sich in den nächsten Jahren um die Verwaltung der Mittel kümmern. Wo das Programm in Zukunft weiter helfen soll.

Demokratie Leben soll auch Kultur in Calbe möglich machen

Das Bundesprogramm unterstützt zahlreiche Veranstaltungen in Calbe - auch und gerade für die Kultur.

Calbe. - Das Bundesprogramm Demokratie Leben, in dem Barby, Bördeland und Calbe seit Jahren zusammen arbeiten, wird auch in den nächsten Jahren fortgesetzt. Das Bundesprogramm ermöglicht in den Kommunen mehr Kultur und mehr Veranstaltungen.